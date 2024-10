Pep Guardiola e Roberto Baggio ospiti a Che tempo che fa

Domenica 13 ottobre dalle 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ospite della puntata in esclusiva tv la leggenda del calcio Pep Guardiola, da sempre legato alla città di Brescia.

È uno degli allenatori più vincenti di sempre con ben 40 trofei – tra cui tre Champions League, quattro Supercoppe europee, sei campionati inglesi, tre tedeschi e tre spagnoli – e l'unico nella storia del calcio ad aver conquistato due triplete, uno con il Barcellona nel 2008/2009 e uno con il Manchester City nel 2022/2023

Oltre al Barcellona, Guardiola ha vestito le maglie del Brescia, giocando proprio accanto a Roberto Baggio, e della Roma.

Il divin codino

Roberto Baggio al PalaLeonessa

A Che tempo che fa anche Roberto Baggio, anche lui leggenda delle rondinelle, uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio, con all'attivo due scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia e vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il Pallone d'oro e il Fifa World Player, entrambi nel 1993.

Baggio ha vinto anche un Oscar del calcio nel 2002 e un Golden Foot nel 2003, oltre ad essere stato inserito nella Walk Of Fame dello sport italiano nel 2015 nella categoria Leggende.