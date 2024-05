Travolto dal solito amore, Roberto Baggio a Brescia: «Non smetto mai di emozionarmi»

Roby ospite a sorpresa al PalaLeonessa accolto da un incredibile affetto: «Bello risentire il mio coro»

Roberto Baggio al PalaLeonessa travolto dall'affetto dei tifosi - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

A parole, non è spiegabile. Ci si prova, ma si fatica. Roberto Baggio non si racconta, si vive. È un attimo scadere nella retorica, ma «chi sa, sa». Chi lo ha visto giocare, chi ha avuto la fortuna di aver incrociato almeno una volta i suoi occhi, può capire che alla magia di quel signore che è tornato a portare il codino, ci si può solo arrendere. È puro romanzo? È una favola? Se è così, allora, un romanzo e una favola sono stati scritti ieri sera al PalaLeonessa. Dove in scena sono andate due