Blitz a sorpresa a Brescia per Guardiola: Pep pranza con De Zerbi

Le due ex rondinelle si sono ritrovati con pochi intimi al Bistrot Lanzani, intrattenendosi a lungo e discutendo di calcio fino a pomeriggio inoltrato

Lo scatto a pranzo ai due «big» della panchina - © www.giornaledibrescia.it

Non ha bisogno di presentazioni. E di conseguenza nemmeno di annunciarsi. Pep Guardiola è come il Natale: quando arriva, arriva. E nel caso del mostruosamente vincente allenatore del Manchester City, nonché autentico asso di cuori per i bresciani, il... Natale è arrivato in un qualunque lunedì piovoso dello scorso giugno. In città È stato un perfetto blitz da «tre punti», una magnifica e ben riuscita improvvisata quella messa a segno da Pep che se un anno fa scelse Brescia per festeggiare la con