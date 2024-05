Baggio, 20 anni dopo: «Ho dato tutto per il mio sogno e per far divertire»

Il 16 maggio 2004 Roby diceva basta: «Fu difficile ma ormai vivere la mia famiglia era il traguardo», racconta in questa intervista

Roberto Baggio si sfila la fascia da capitano e saluta il pubblico di San Siro il 16 maggio 2004 - Foto New Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it

Da quando Baggio non gioca più? Il mondo non se la passa affatto bene e il calcio nemmeno. Ma Roby sì: «E le mie giornate, sinceramente, non sono mai abbastanza lunghe per fare tutto ciò che vorrei e che amo». Venti anni oggi. Venti anni da quel 16 maggio 2004 così lontano nel tempo, così vicino nel cuore. Tutti sempre e comunque in piedi per Roberto Baggio, oggi come alle 16.45 di quel pomeriggio a San Siro. Si giocava un Milan-Brescia che da semplice festa quale sarebbe stata a prescindere per