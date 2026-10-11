Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

L’Ospitaletto sbanca Treviso: Galuppini firma il colpo al «Tenni»

Gli orange vincono 1-0 sul campo finora inviolato del Treviso. Decide il rigore di Galuppini, poi pali e sofferenza: la squadra resta terza
Giovanni Gardani
La festa dopo il gol di Galuppini - Foto Bellandi
La festa dopo il gol di Galuppini - Foto Bellandi

L’Ospitaletto in trasferta inizia a viaggiare forte: sbanca anche il «Tenni» di Treviso, che sin qui era rimasto campo inviolato, e lo fa con una partita di grande sofferenza, unita a intelligenza tattica. Dopo un avvio forte ma senza sfogo dei locali, infatti, un perfetto contropiede orchestrato da Galuppini e Tigani lancia Messaggi che, rilanciato da Quaresmini dal via, prende rigore, toccato fallosamente dal portiere Nobile in uscita. Galuppini trasforma e sblocca al 21’ pt.

Sarà il gol partita ma il match resta vivo, vibrante, a volte nervoso, ma sempre gestito con la testa dagli orange: che sfiorano il bis un paio di volte con Gobbi e Galuppini (bravo Nobile) e al contempo rischiano di subire il pareggio. Il palo scheggiato da Tommasini al 41’ pt e la traversa fatta tremare da Cappelletti al 27’ st sono i picchi emotivi di una resistenza che alla fine fa esultare i ragazzi di Quaresmini, sempre più terzi in classifica.
 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Ospitaletto Calcioserie CTreviso CalcioTreviso
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...