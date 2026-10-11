L’Ospitaletto sbanca Treviso: Galuppini firma il colpo al «Tenni»

L’Ospitaletto in trasferta inizia a viaggiare forte: sbanca anche il «Tenni» di Treviso, che sin qui era rimasto campo inviolato, e lo fa con una partita di grande sofferenza, unita a intelligenza tattica. Dopo un avvio forte ma senza sfogo dei locali, infatti, un perfetto contropiede orchestrato da Galuppini e Tigani lancia Messaggi che, rilanciato da Quaresmini dal via, prende rigore, toccato fallosamente dal portiere Nobile in uscita. Galuppini trasforma e sblocca al 21’ pt.
Sarà il gol partita ma il match resta vivo, vibrante, a volte nervoso, ma sempre gestito con la testa dagli orange: che sfiorano il bis un paio di volte con Gobbi e Galuppini (bravo Nobile) e al contempo rischiano di subire il pareggio. Il palo scheggiato da Tommasini al 41’ pt e la traversa fatta tremare da Cappelletti al 27’ st sono i picchi emotivi di una resistenza che alla fine fa esultare i ragazzi di Quaresmini, sempre più terzi in classifica.