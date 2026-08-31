Ospitaletto, contro l’Albinoleffe a caccia del blitz per crescere ancora

Quaresmini lo ha detto alla vigilia del campionato: «Quest’anno sarà più dura perché ripetersi è più difficile che affermarsi». Può valere anche, nel micro periodo, per questo Albinoleffe-Ospitaletto, questo lunedì alle 21, che può tenere la squadra franciacortina in vetta al campionato dopo la bella affermazione contro il Lumezzane.
«Veniamo da una settimana condizionata in positivo dal risultato – rimarca Quaresmini –, perché battere il Lumezzane ci ha dato convinzione e morale. Ho anche rimarcato ai ragazzi che dobbiamo crescere, ma questo è normale: non mi aspetto di impennare a livello di prestazione da una partita all’altra, ma vorrei nuovi segnali positivi.
Non necessariamente devono essere sul piano del ritmo. Ad esempio possiamo migliorare nella lettura e nella gestione dei momenti della partita. Il salto di qualità può arrivare da lì».
L’Albinoleffe - non una big, ma una squadra di categoria (vi gioca ininterrottamente dal 2012-2013) - non è certo il cliente migliore. «È una squadra difficile da affrontare. È vero, ha cambiato allenatore in estate, ma ha tenuto un blocco che ha fatto un buon torneo. Anche il sistema di gioco è simile e questi sono dati che possono incidere molto, specie nelle fasi iniziali, in cui molti hanno a che fare con il cosiddetto rodaggio. Quando parliamo di squadra di categoria, intendiamo squadra con pochi punti deboli e soprattutto con giocatori di livello in tutti i reparti».
Poco tempo fa.
L’anno scorso a Zanica finì 1-1, anche stavolta l’equilibrio può regnare per larghi tratti. «È la caratteristica della categoria e anche dell’AlbinoLeffe stesso - rimarca Quaresmini -. Cercano di venirti a prendere, ma non si sbilanciano e non lasciano spazi. Servirà tanta pazienza e dovremo impattare meglio sul match: col Lumezzane, nel primo tempo, siamo stati succubi dei ritmi degli avversari prima di iniziare a palleggiare. Dobbiamo limitare tale rischio».
La formazione vede ancora una volta l’assenza del solo Parmiggiani, che sconta la seconda giornata di squalifica, eredità dello scorso torneo, mentre per il resto Quaresmini dovrebbe riproporre il 4-3-3 già visto: Stefanoni insidia Messaggi nel tridente. «Al netto di chi giocherà - conclude Quaresmini -, stiamo facendo valutazioni sul modulo perché il bello di questa squadra è che può indossare vestiti diversi. Le scelte passeranno dalla forma fisica dei singoli, anche perché c’è fiducia in tutti i ragazzi della rosa, come abbiamo dimostrato anche nelle precedenti due uscite tra Coppa e campionato».
Nell’Albinoleffe squalificato Sottini, mentre sono indisponibili Taramelli, Lupinetti e Garattoni: Zaffaroni non rinuncerà al 3-5-2 d’ordinanza.