Olise, caro vecchio trequartista

Nel numero di luglio e agosto, in primo piano, la strada per salire in Maddalena.

Storia, arte e itinerari in Italia. Lungo le vie dei cavalieri rossocrociati attraverso le varie regioni.

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