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Oggi compie 50 anni Ronaldo «il Fenomeno»: è stato l’attaccante più forte?

Il centravanti brasiliano, due volte pallone d’oro, ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Oggi lo si può ancora considerare il migliore di sempre?
Ronaldo con la maglia dell'Inter
Ronaldo con la maglia dell'Inter

Tecnica, velocità, strapotenza fisica, fiuto del gol: tutti in uno stesso giocatore. Quando Ronaldo Luis Nazario da Lima, conosciuto più semplicemente come Ronaldo, comparve sulla scena calcistica internazionale, molti pensarono a un marziano. Marziano non era, ma sicuramente «fenomeno», come è stato poi soprannominato. Oggi compie 50 anni e, per molti che lo hanno visto giocare (ma non solo), rimane l’attaccante più forte di tutti i tempi.

Dalla sua ci sono le giocate, ma anche i numeri: tra gli altri, due Mondiali vinti, due Palloni d’oro, 352 gol segnati in 518 partite con squadre di club – tra le quali l’Inter, dove ha lasciato un ricordo indelebile. Una carriera straordinaria, che è stata però anche tormentata dagli infortuni al ginocchio. Anche per questo non tutti sono concordi nel ritenerlo il più grande centravanti di sempre. Troppo discontinuo il suo rendimento negli anni, e troppo diverso, sostengono alcuni, il calcio in cui ha giocato da quello di oggi. Dove i grandi attaccanti non mancano, da Mbappé a Yamal. Tu cosa ne pensi?

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