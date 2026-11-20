Un viaggio nel tempo attraverso 50 anni di fedeltà al Brescia e allo stadio Rigamonti. Paolo Parizzi non solo è grande tifoso biancazzurro, ma con pochi altri può essere considerato una delle memorie storiche della squadra cittadina. «La mia prima partita risale al 21 novembre del 1976, Brescia-Palermo 2-0, gol di Ghio e Altobelli», racconta oggi. E lo fa con un pizzico di commozione perché proprio domani, che è il 21 novembre, e domenica 22, la sala Don Recaldini a Buffalora ospiterà la mostra organizzata e voluta proprio da Parizzi «50 anni di passione al Rigamonti», visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 in questo fine settimana.
«Sarà un modo per conoscere una parte di storia del Brescia fino al 2000 – spiega Parizzi – una sorta di viaggio nei ricordi per i tifosi più attempati e un modo per apprendere del nostro glorioso passato per i più giovani». Ci saranno riviste, figurine particolari, cimeli di fine anni Venti come i giornali americani che raccontarono la storica trasferta negli Usa delle rondinelle. E tanto altro materiale «che gli appassionati troveranno in ordine sparso e non cronologico, volutamente, proprio perché vorrei che fossero guidati dalla passione e dalla curiosità, non dal tempo».
Per 50 anni di passione al Rigamonti «nati come una folgorazione dopo la partita contro il Palermo, vista con mio padre e un suo amico. Mi portò in quella stagione altre volte, poi appena possibile feci l’abbonamento. Un amore diventato incondizionato».
La mostra, che gode della collaborazione del Comune e dell’associazione Molim, è dedicata alla memoria di Pierpaolo Molinari, «figlio di un grande amico – chiude Parizzi – e come dico nella locandina un supporter non violento, che aveva nel cuore la Leonessa e dava tutto se stesso anche nel volontariato».