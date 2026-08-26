Addio a Ravelli, presidente del Brescia che volle Altobelli e l’Unicef

Si è spento a 87 anni l’imprenditore di Lograto, che fu a capo della società biancazzurra nella stagione 89-90: convinse Spillo a chiudere la carriera «a casa» e fece una scelta rivoluzionaria per lo sponsor sulla maglietta