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È morto Luciano Ravelli, ex presidente del Brescia Calcio

Ricoprì l’incarico nella stagione 1989-1990, prima di cedere il club a Gino Corioni. Venerdì a Lograto i funerali
Luciano Ravelli in uno scatto d'epoca
Luciano Ravelli in uno scatto d'epoca

È morto Luciano Ravelli, figura di spicco del Brescia Calcio negli anni Ottanta: fu a lungo vicepresidente sotto la gestione di Franco Baribbi, succedendogli nel 1989-1990, l’unica stagione nella quale ricoprì l’incarico di presidente.

In quell’annata le rondinelle arrivarono decime in serie B. Fu Ravelli a volere il ritorno in biancazzurro di Spillo Altobelli, che poté così concludere la propria carriera a Brescia, superando le 300 reti in carriera. Nel 1990 cedette poi il club a Gino Corioni.

Imprenditore nel settore dell’abbigliamento con i marchi Watergate e Mara Confezioni, si è spento a Lograto. I funerali saranno celebrati venerdì 28 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale del Comune della Bassa: il corteo partirà dall’abitazione in via Giovanni XXIII.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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