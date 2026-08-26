È morto Luciano Ravelli, ex presidente del Brescia Calcio

È morto Luciano Ravelli, figura di spicco del Brescia Calcio negli anni Ottanta: fu a lungo vicepresidente sotto la gestione di Franco Baribbi, succedendogli nel 1989-1990, l’unica stagione nella quale ricoprì l’incarico di presidente.
In quell’annata le rondinelle arrivarono decime in serie B. Fu Ravelli a volere il ritorno in biancazzurro di Spillo Altobelli, che poté così concludere la propria carriera a Brescia, superando le 300 reti in carriera. Nel 1990 cedette poi il club a Gino Corioni.
Imprenditore nel settore dell’abbigliamento con i marchi Watergate e Mara Confezioni, si è spento a Lograto. I funerali saranno celebrati venerdì 28 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale del Comune della Bassa: il corteo partirà dall’abitazione in via Giovanni XXIII.