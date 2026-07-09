Vent’anni dal Mondiale del 2006, chi fu la stella di quell’Italia?

Vent’anni dall’ultimo Mondiale vinto dall’Italia. La notte di Berlino è scolpita per sempre nella storia del nostro Paese: il gol di Materazzi, la testata di Zidane, le emozioni dei calci di rigore, che alla fine si tingono di azzurro grazie all’errore dal dischetto di Trezeguet.
Fu un’impresa corale, e dunque individuare dei protagonisti non è semplice. Tra questi c’è certamente Fabio Cannavaro, talmente dominante in difesa in quell’edizione da meritarsi il Pallone d’Oro del 2006. E poi Fabio Grosso: tra il gol in semifinale alla Germania e il rigore decisivo con la Francia, impossibile non menzionarlo.
Andrea Pirlo, il maestro di Flero, fece girare quella squadra con una naturalezza che incanta ancora, a due decenni di distanza. In attacco brillarono in molti: chi spicca, forse, è Alessandro Del Piero, che chiuse i conti con la Germania al termine di un contropiede da manuale.
Chi, tra questi quattro, fu la vera stella di quel Mondiale? Fateci sapere la vostra qui sotto.