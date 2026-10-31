Criscitiello: «Brescia fuoriserie, Fvs da abolire. Cellino genio? Scherzavo»

Il giornalista è il presidente della Folgore Caratese, prossima avversaria dei biancazzurri: «Il campionato possono perderlo solo loro. Le critiche per le ragazze a Sportitalia? Oggi è diventata la normalità anche per Sky e Dazn»