Per l’attacco il Brescia ha scelto Crespi: il nodo è la formula

Il casting per l’attacco si è concluso: per l’Union Brescia il ruolo del protagonista è già assegnato e va a Valerio Crespi. Che, per parte sua, è pronto ad accettarlo con tutti gli onori e gli oneri del caso. Le due parti sono pronte a fare in fretta, a chiudere già oggi per mettersi al lavoro insieme. Nei desideri, già oggi: ma se in teoria tutto fila, nella pratica no.

Perché ci sono i conti da fare alla presenza dell’oste, ovvero l’Avellino che è una specie di bottega dell’attacco dato che il Brescia nello specifico sta valutando, da settimane, solo la preziosa merce sugli scaffali irpini: l’Union accarezza ora Crespi nella convinzione che sia l’uomo giusto al momento giusto, ma per le mani ha avuto (ha) anche Facundo Lescano e Cosimo Patierno con quest’ultimo però ora ben avviato al Foggia che gli ha presentato una ricca offerta.

L’urgenza

Il Brescia adesso ha fretta per l’innesto più atteso, quello nel reparto avanzato. Non è più possibile attendere. Intanto perché anche la sessione invernale di mercato è in stato avanzato e poi perché proprio nella fresca trasferta di Vercelli è stato pagato un dazio «trumpiano» in termini di assenza di peso offensivo. Un peso al quale non è possibile ovviare in eterno e già costato l’insanabile gap con il Vicenza. E ora c’è nuovamente da rincorrere anche l’«osso» Lecco.

Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La carta del nove

Soprattutto Eugenio Corini deve iniziare un lavoro che vada oltre la giornata da scollinare e che preveda la possibilità di piani A, B e C in vista della preparazione, mentale e tattica, di play off che metteranno di fronte a squadre anche abituate a un livello di competitività dei gironi più alto. O perlomeno, più avvezzi a frequentare piazze calde e/o bolge. Ma a volte, tornando al concetto di partenza, c’è anche solo e soltanto bisogno di portare a casa una giornata no come è stata quella di Vercelli.

Non sempre, o per meriti degli avversari o per demeriti propri, si può uscirne attraverso gioco e manovra. Alle volte, può servire semplicemente giocarsi la carta del 9: vedi l’Inter in fatica col Lecce che l’ha risolta con Esposito o vedi il Milan alla stessa maniera sempre contro i salentini che l’ha portata a casa con il neo arrivato Fullkrug. Tutte cose che tutti sanno, fuori e dentro l’Union Brescia.

Le caratteristiche

Dove, appunto, la bilancia ha iniziato a pesare più dalla parte del 2004 Crespi, quest’anno in B 14 presenze (spezzoni), un gol e due assist. E già conosciuto dalla dirigenza per la sua seconda parte di passata stagione a Salò: 14 presenze e 4 gol. Non sono numeri da capogiro, non si tratta di un giocatore già affermato e dunque non è un nome di richiamo. Si tratta però di un nome che viene ritenuto funzionale alla causa e sul quale Corini ha messo il suo sassolino ritenendolo integrabile nel progetto tattico che deve ancora sviluppare.

Alto un metro e 85, Crespi non è un gigante, ma sopperisce con determinazione e cattiveria ed è anche giocatore che dà una mano. Un attaccante (magari ancora tatticamente da inquadrare) anche di «sbattimento», come piace al tecnico di Bagnolo. Dato inoltre che non c’è più da inseguire il Vicenza, si ritiene più adeguato lavorare con una prospettiva.

La formula

Facundo Lescano (da Instagram)

Il nodo è la formula: l’Avellino è propenso a cedere il giocatore solo in prestito, il Brescia invece è disposto a pagare il prestito, ma inserendo l’opzione del riscatto. Per ora gli irpini, che piuttosto hanno urgenza di piazzare (monetizzare) su Lescano, non ne vogliono sapere. Oggi possono però esserci sviluppi.

E l’argentino? Il ragionamento è relativo al rapporto classifica/investimento. Se ci fosse da giocarsela punto a punto per la vittoria finale con il Vicenza si andrebbe probabilmente oltre anche economicamente per un giocatore di certo letale negli ultimi metri, ma – nelle valutazioni – considerato meno funzionale. E va considerato che ha già 30 anni. Certo, il suo nome (che all’interno intrigherebbe soprattutto il presidente) scalda di più. Non è nemmeno detto, in termini assoluti, che un nome escluda per forza di cose l’altro qualora l’Avellino a lungo andare abbassasse le pretese (cosa che a ora non è ancora avvenuta e il Brescia oltre ai 450.000 euro già messi sul piatto non sarebbe disposto ad andare). Situazione fluida e in evoluzione.