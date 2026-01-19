Brescia, ora quello di Crespi è il nome più caldo per l’attacco

L’Union Brescia vuole chiudere il cerchio sulla punta. E in questo lunedì è avanzata prepotentemente la candidatura di Valerio Crespi ora all’Avellino (quest’anno in B 14 presenze con un gol e un assist), ma già conosciuto da queste parti per i trascorsi salodiani della passata stagione.

Il punto

Il nodo allo stato attuale è rappresentato dalla formula: l’Avellino ha fatto sapere di prendere in considerazione un prestito secco, il Brescia vorrebbe invece inserire un diritto di riscatto con la disponibilità a pagare il prestito. Il profilo di Crespi, 2004, è gradito a Corini.

Lescano e Patierno

Il Brescia tiene comunque monitorate anche le altre piste. Quella primaria di Facundo Lescano, per il quale manca però l’intesa con l’Avellino e sul quale c’è una valutazione anche relativa alle caratteristiche (uomo letale nei 16 metri, ma meno predisposto al gioco corale), ma anche – sebbene più sfumata – quella di Cosimo Patierno che tuttavia ha già in mano una ricca proposta dal Foggia.

Tra questa sera – lunedì – e domani il Brescia punta comunque ad arrivare a bersaglio. In uno scenario in continua evoluzione, come detto, il nome attualmente più caldo è quello di Crespi.