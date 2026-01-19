Il Brescia stavolta non va oltre: un punto e tre sprechi a Vercelli

Anche di domenica, non può essere sempre festa. Ci è mancato tanto così: una mozzarella invece di una sassata a fine primo tempo, una palla di testa spedita incredibilmente alta un attimo prima di entrare nel quarto d’ora finale, un piede che si distende ma solo per spedire il pallone addosso al portiere al 99’. Di una partita che si è trasformata nella casa delle card: due, sulle quattro totali giocate (senza esito) dai tecnici, sono state messe in tavola prima da Santoni e poi da Corini in extremis trascinando fino al 113’ la contesa. Una povera contesa, costata il nuovo sorpasso del Lecco senza dire del +13 del Vicenza (vincente al 98’...).

Il Brescia ha portato le patate, la Pro Vercelli ha messo il fumo (all’indirizzo di Gori un colpo di testa e un tiro da fuori): è mancato l’arrosto. Oppure, dall’ottica Brescia, è mancato – semplicistico, probabilmente, ma questo è il pensiero dominante – l’attaccante purissimo: quello che quando la giornata del collettivo è da pile scariche, sa come fare mettendosi in proprio per togliere tutti d’impaccio.

L’episodio

L'episodio

Eppure, per tornare a patate e fumo, i biancazzurri avrebbero comunque potuto banchettare di gusto perché in una giornata da prestazione pressoché sgraziata, per almeno un’ora, si sarebbe potuta vincere. E sarebbe potuto accadere anche in inferiorità numerica, come al Brescia è capitato di trovarsi dal 33’ della ripresa per via dell’ingenua espulsione (doppio giallo) rimediata da Sorensen che è caduto in una finta di Sow. Un guaio: anche perché sia Freddy che Rizzo saranno squalificati per il Renate. Ci penseremo.

Intanto, riprendendo il filo, in dieci, un Brescia che già da qualche minuto aveva iniziato ad alzare in maniera convinta i giri, ha forse dato il meglio di sé arrivando vicina all’ennesimo colpo in extremis col solito Cazzadori che su palla dentro di Mercati ha calciato addosso a Livieri (chiesto un rigore, ma non c’era nulla, nemmeno per una precedente spinta, nella stessa azione, su Pilati).

Lo svolgimento

Ma per arrivare al 99’ è stata davvero lunga. E particolarmente noiosa in un primo tempo al solito cucinato a fiamma bassa da Corini, ma reso particolarmente bloccato dal passo troppo lento a centrocampo con conseguenze dirette su una manovra sempre troppo prevedibile. E anestetizzato davanti. ll tutto mentre dall’altra parte una Pro Vercelli a tendenza rissaiola, che qualche vantaggio l’ha tratto anche dalla dimestichezza sul suo campo in sintetico, provava a mettere in difficoltà un Brescia sempre secondo in tutto, con sistematici lanci lunghi a cercare soprattutto gli esterni d’attacco. Cenni di cronaca per il gol annullato (giustamente) a Sow che si è liberato irregolarmente di Armati, per un contatto Rizzo-Comi sul quale la Pro ha chiesto l’Fvs, ma soprattutto per dar conto di un contropiede orchestrato da Cazzadori e sprecato incredibilmente da Balestrero dal limite. Ma a ogni modo, eccola la chiave: cercare di sorprendere in velocità.

La ripresa

Nella ripresa subito fuori il pesce fuor d’acqua Valente, col neo arrivato Marras (rivedibile) trasportato davanti e Cisco inserito al suo posto in fascia destra. Niente di trascendentale, ma le sgasate di quest’ultimo hanno avuto un effetto ricostituente sull’atteggiamento collettivo e iniziato a mettere apprensione alla difesa bianconera. A quel punto, Corini ha provato a dare la stura con gli ingressi di Silvestri per Rizzo e Mercati per Balestrero (che su cross di Boci, di testa, da dentro l’area non ha inquadrato lo specchio): è filtrata energia.

Accompagnata poco dopo anche dal debutto di Lamesta da un cui contropiede è scaturito un mancino di Cisco parato da Livieri: sulla respinta il colpo di testa alto di Cazzadori. Nel suo miglior momento, il Brescia resta in dieci. Eppure continua a non rischiare nulla, eppure continua a spingere. E al 99’ sogna. Ma non è sempre festa, anche quando è domenica.