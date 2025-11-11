Media punti: Guardiola e Lucescu tra i top allenatori «millenari»

L’appartenenza al «club» degli allenatori che hanno raggiunto quota 1000 panchine in carriera è già di per sé esclusiva. Tuttavia, non è solo questione di esserci, ma anche di rendimento e di risultati ottenuti.

Nella top 10 di tecnici «millenari», c’è chi spicca per media punti. E tra i dieci che spiccano in maniera particolare, ci sono addirittura due ex Brescia dell’era Corioni. Al comando della graduatoria c’è Pep Guardiola (è stato rondinella da giocatore) che proprio domenica alla guida del City ha tagliato il prestigioso traguardo: per il catalano, stratosferica media di 2,32 punti a partita. Seguono José Mourinho e Carlo Ancelotti (entrambi superano i due punti), poi giù dal podio – a quota 1,94, c’è Sir Alex Ferguson.

E è al quinto posto che troviamo Mircea Lucescu che negli anni ’90 diede vita al sodalizio con Gino Corioni portando un’idea di calcio all’avanguardia e concettualmente molto nuova per i tempi: l’allenatore rumeno ha, in carriera, una media di 1,93 punti a partita. Gross, Klopp, Hitzfeld, Trapattoni ed Emery chiudono la top 10.