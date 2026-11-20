Zanotti, da Lonato a Lugano: «Sogno l’Italia con Pio, sulle orme di Dimarco»

Terzino destro, è stato capitano dell’Inter Primavera prima di trasferirsi in Svizzera: «A Brescia giocavo con Ndour e Scalvini. Pio Esposito un predestinato: magari un giorno segnerà sui miei cross. Ho avuto Chivu, ma non immaginavo facesse così bene»