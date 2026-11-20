Quattro anni in Svizzera ti cambiano. Soprattutto se ci capiti a diciannove anni. Nella valigia vestiti, speranze e tanta, tanta incoscienza: «Presi l’auto e arrivai a San Gallo. Faceva buio molto presto, un freddo cane anche se era estate. Lì iniziai a capire…». Mattia Zanotti, bresciano di provincia, nato in città e cresciuto a Lonato, oggi è un titolarissimo del Lugano, capolista sia in campionato che in Conference League. Il Paese che chiama «casa» da quasi un lustro ha molte anime. Lui ne ha conosciute a fondo due: quella tedesca, aspra e spigolosa, di San Gallo. E ora quella italiana, molto più familiare per un ragazzotto che si è formato in riva al lago di Garda, e che corre sulla fascia da quand’è bambino.
Zanotti, come si sta a Lugano?
«Molto bene. Mi ricorda i miei luoghi d’origine, le temperature sono pressappoco le stesse. E poi qui ho messo radici: ho i miei ristoranti di fiducia, conosco bene i miei vicini… Sembrano banalità, ma mi aiutano a sentirmi più svizzero».
E il suo club, a quanto sembra, ha ambizioni importanti.
«Eccome. Negli ultimi anni è cresciuto molto. Quando arrivai, molte delle strutture attuali non c’erano. Giocavamo nel vecchio Cornaredo: bello e affascinante, oltre che storico, ma aveva i suoi anni. Ora c’è un nuovo impianto, uno stadio boutique. Non è grandissimo, perché ha una capienza di circa 8mila spettatori, ma è stato costruito in modo che chi vi entrasse potesse dire “wow, che spettacolo”. È esattamente l’effetto che fa. Per un calciatore anche questo è importante».
Lo s’intravede nei vlog della sua fidanzata, Elisa Dallamano, che mostra la vostra quotidianità nei giorni delle partite. La divertono o la imbarazzano?
«Mi imbarazzano ancora un po’, ma meno di prima (sorride, ndr). Ci ho fatto l’abitudine, lei sa benissimo quali sono i limiti da rispettare. E poi è davvero brava a farli. Ho notato che suscitano grande curiosità, perché mostrano il dietro le quinte della vita di noi calciatori. Come dico sempre, non siamo supereroi né alieni. Siamo persone normali che hanno avuto la fortuna di fare della propria passione un lavoro. Mi fa piacere che contenuti così aiutino a trasmettere questo messaggio».
Passando al campo: primi in campionato (nonostante il ko roboante dell’ultimo turno col San Gallo) e in Europa. Volete proprio vincere tutto?
«Bisogna essere realisti. L’obiettivo di quest’anno è far bene soprattutto in Super League: siamo una squadra che ha tutto per competere, non dobbiamo nasconderci. In Conference ci sono avversarie che appartengono ad altre dimensioni: basta confrontare il valore della nostra rosa con quello del Brighton, ad esempio. Noi fin qui abbiamo fatto grandi cose, però: eliminare il Maccabi Tel Aviv, o battere la Stella Rossa e il Getafe in trasferta, non è per nulla scontato. Stiamo rafforzando la reputazione internazionale del Lugano».
Lei a diciannove anni fece una scelta inusuale: lasciare l’Inter per trasferirsi nella Svizzera orientale, a San Gallo. Quali furono le sue ragioni?
«Per certi versi fui incosciente. Avevo la possibilità di andare in B in prestito, ma cercavo qualcosa di nuovo. Quando arrivò l’offerta del San Gallo dissi sì senza nemmeno sapere dove fosse. Partii in macchina con la mia ragazza. Quando arrivai mi chiesi dove fossi finito. Firmai a scatola chiusa. Il primo mese fu durissimo: non parlavo il tedesco e nemmeno l’inglese, faceva freddo, la gente ha uno stile di vita completamente diverso dal nostro. Aprendo quella scatola, però, scoprii tante cose belle. Tifosi incredibili, uno stadio pazzesco. Feci trentacinque presenze, per me fu una stagione importantissima. Non smetterò mai di ringraziarli».
La sua storia ricorda quella di Dimarco, che andò in Svizzera perché in Italia non aveva occasioni. Sente di poter raggiungere quel livello, magari tra qualche anno?
«Sì. Lavoro ogni giorno per questo obiettivo, e credo di potercela fare. Il percorso che ho fatto fin qui mi ha dato la consapevolezza di potermi misurare a determinati livelli, anche in Europa. Devo andare avanti così. Il sogno è di arrivare un giorno in uno dei primi cinque campionati».
Da giovane talento emigrato all’estero, cosa manca in Italia per valorizzare i ragazzi dei vivai? Il coraggio?
«Sa cosa mi ha aiutato? Sbagliare. All’Inter il gap tra Primavera e prima squadra era troppo ampio. Capitava di affrontare le giovanili di superpotenze come Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona, e ti rendevi conto che ragazzi più giovani di te erano più rapidi, o più tecnici. Perché? Avevano più possibilità di mettersi in mostra con i grandi, e quando sbagliavano nessuno ne faceva un dramma. Proprio per questo l’Inter ha fatto benissimo a creare un’Under 23. È la strada giusta».
Lei ha iniziato alla Feralpi Lonato, poi dagli otto ai quattordici anni ha giocato nel settore giovanile del Brescia. Che ricordi ha di quel periodo?
«La mia era un’annata molto forte, parecchi dei miei ex compagni oggi sono in serie A, o in serie B. Con me c’erano Cher Ndour della Fiorentina e Scalvini dell’Atalanta. E poi ovviamente i fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, uno più grande di me e l’altro più piccolo. Ma ci si conosceva. E con loro ho condiviso lo spogliatoio pure all’Inter. Avevo un bel rapporto con Castellini, che oggi è a Mantova. Ritrovarsi da professionisti fa sempre un certo effetto».
A proposito di Brescia: resta tifoso? Come ha vissuto l’estate tribolata di un anno e mezzo fa?
«Seguo con affetto l’Union, che resta la squadra della mia provincia. Poi ci gioca Zacchi, che è un mio carissimo amico. Sono contento sia subentrato Pasini, c’erano problemi societari anche quando me ne andai io, mi fa piacere sia acqua passata. Brescia non c’entra nulla con la serie C, per la piazza e per il valore della rosa. Mi auguro ritorni in B quanto prima».
Dopo aver eliminato il Maccabi ai play off disse di voler incontrare l’Atalanta nella fase campionato: significa che un po’ di brescianità le è rimasta.
«Assolutamente. Sarebbe bello, anche perché loro hanno fatto cose straordinarie negli ultimi anni, e giocano in uno stadio splendido».
Per ora il calendario non l’ha accontentata, ma chissà.
«Magari passiamo il turno entrambe. Mi piacerebbe davvero giocare vicino a casa, tante persone a cui voglio bene verrebbero a vedermi. Diciamo che è un po’ il mio sogno per questa stagione».
Si aspettava di avere più possibilità all’Inter?
«No, perché ero consapevole del fatto che il mio livello non fosse avvicinabile a quello dei campioni della prima squadra. Io mi sono sempre applicato, mister Inzaghi mi premiò facendomi subentrare tre volte in due stagioni, e lui è uno che non regala niente a nessuno. Andai via perché volevo seguire la mia strada, ma la famiglia Inter mi ha dato moltissimo».
In Primavera la allenava Chivu, che alla sua prima stagione con i grandi ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Dica la verità: ci avrebbe scommesso?
«A essere sinceri, non mi aspettavo facesse così bene sin da subito. Veniva soltanto da tre mesi a Parma, dopo l’esperienza nel settore giovanile. Mi sembrava poco. E invece fu brava la società ad avere visione. Chivu ha una grande qualità: non ho mai visto nessuno abile come lui a leggere nella mente e nel cuore dei suoi calciatori. All’inizio ero un po’ scettico, mi sono ricreduto completamente. E lui è una persona eccezionale, sono certo che se lo chiamassi adesso per chiedergli un consiglio mi risponderebbe in cinque secondi. Ha un’empatia unica».
Su Pio Esposito il discorso è un po’ diverso?
«Nel suo caso era più semplice immaginare che potesse arrivare dov’è ora. Quando lo vedevo in Primavera dicevo ai miei compagni: “Questo è troppo forte”. Faceva gol in tutti i modi, ed è eccezionale a pulire palloni spalle alla porta. A certi livelli poi devi pure starci, non solo arrivarci. Lui in questo è stato bravissimo: giocare a San Siro, davanti a 75mila persone che ti fischiano appena sbagli un controllo, non è per tutti. La pressione è enorme, e Pio sa reggerla alla grande. E poi fa sempre gol: spero un giorno di potergli fare un assist, chissà…».
Intanto l’ha servito a noi: più facile che torniate a giocare insieme in Nazionale o nell’Inter?
«Nell’Italia».
Qualche contatto con Mancini o il suo staff l’ha già avuto?
«Non ancora. So di essere in un contesto nel quale raggiungere l’azzurro è più difficile, ma io lavoro per fare anche una sola presenza, o una panchina, in Nazionale».
Il ct ha dimostrato di avere coraggio, e immagino che questo le dia più fiducia.
«È così. Sta provando cose nuove, convocando gente anche non affermata. Quindi perché no, mi dico. Sento di poterci arrivare anch’io un giorno».
Quindi lei sulla fascia e Pio che incorna sui suoi cross, è questo il sogno. L’abbiamo nominato parecchio: è il compagno più forte che ha avuto?
«Lui e Valentín Carboni, sempre all’Inter. Ha avuto una sfortuna tremenda con gli infortuni e gli auguro di dimostrare quanto vale. Ho giocato anche con Ruggeri e Calafiori, ma se devo scegliere due giocatori offensivi vado su di loro».
Completi la frase: tra cinque anni Mattia Zanotti potrà dirsi soddisfatto se…
«Se avrà esordito in Champions League e militerà in uno dei primi cinque campionati d’Europa».