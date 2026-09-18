Dickmann: «Brescia, dirti addio fece male. Che sogno l’Europa a Creta»

L’ex biancazzurro ha già vinto una Supercoppa con l’Ofī e ieri ha giocato in Europa League: «Qui vivono il calcio in modo più spensierato. Il gesto di fair play con Oukhadda racconta chi sono, resto tifoso dell’Union. Che forza Verreth: gli voglio bene e ci sentiamo ancora»