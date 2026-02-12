Giornale di Brescia
Balotelli vittima di razzismo a Dubai: «Non me l’aspettavo qui»

La denuncia dell’attaccante bresciano sui social: «Mi hanno gridato “vai a mangiare una banana”, spero vengano presi provvedimenti seri»
Balotelli con la maglia dell'Al Ittifaq (da Instagram)
Mario Balotelli vittima di razzismo negli Emirati Arabi. A denunciarlo, tramite le proprie storie di Instagram, è lo stesso attaccante bresciano: «Ho sempre condannato ogni atto di questo tipo, non me l’aspettavo qui – esordisce il centravanti –. Oggi (ieri, ndr), durante una partita, sono stato oggetto di insulti razzisti: alcuni spettatori mi hanno detto più volte “vai a mangiare una banana”, accompagnando la frase con ululati».

«Spero – prosegue SuperMario – che vengano presi provvedimenti seri, per evitare che questo si ripeta. Non c’è spazio per il razzismo, né nel calcio né nella nostra società. Un comportamento di questo tipo non può essere normalizzato, giustificato o ignorato. Faccio questa denuncia per portare consapevolezza, non soltanto a nome mio, ma anche di qualsiasi giocatore che abbia vissuto la stessa situazione».

A Dubai

Balotelli è attualmente in forza all’Al Ittifaq, club della seconda divisione di Dubai presieduto dall’italiano Pietro Laterza. A inizio gennaio ha firmato un contratto di due anni e mezzo.

Argomenti
Mario BalotellirazzismoinsultiDubai
  3. Ricarica la pagina se necessario