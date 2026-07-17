Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Maglia Union, «V» sdraiata e la Leonessa in mezzo: cosa ne pensi?

Il club ha presentato la nuova prima divisa: manca il marchio dell’era Corioni ma ci sono i simboli che rimandano alla storia del Brescia, anche se adattati per ragioni legali. Diteci se vi piace
Pasini con la nuova maglia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Pasini con la nuova maglia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

L’Union Brescia ha presentato la prima maglia per la stagione 2026/2027. Non c’è il marchio storico dell’era Corioni, ma si rivede la «V», anche se più «sdraiata» di come è stata in passato e con le due strisce che passano anche sulle maniche. Nel mezzo della maglia, poi, campeggia una grande Leonessa. 

Come ha spiegato il presidente Giuseppe Pasini in conferenza stampa, avendo acquisiti marchio e simboli in comodato d’uso, per il momento il club ha scelto di utilizzarli con «cautela». E ha spiegato le ragioni della «V» sdraiata: «La “V” che campeggiava sul petto di Baggio non possiamo utilizzarla perché non fa parte del bagaglio del marchio: poi vedremo, in base anche alle vicende giudiziarie di Cellino».

Da un lato ci sono quindi i compromessi legali, dall’altro i richiami alla storia del Brescia: l’obiettivo è di entrare comunque nel cuore dei tifosi. Dicci la tua sulla nuova maglia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union Bresciaprima magliaBresciamarchio storicodi' la tuaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...