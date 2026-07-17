Maglia Union, «V» sdraiata e la Leonessa in mezzo: cosa ne pensi?

L’Union Brescia ha presentato la prima maglia per la stagione 2026/2027. Non c’è il marchio storico dell’era Corioni, ma si rivede la «V», anche se più «sdraiata» di come è stata in passato e con le due strisce che passano anche sulle maniche. Nel mezzo della maglia, poi, campeggia una grande Leonessa.
Come ha spiegato il presidente Giuseppe Pasini in conferenza stampa, avendo acquisiti marchio e simboli in comodato d’uso, per il momento il club ha scelto di utilizzarli con «cautela». E ha spiegato le ragioni della «V» sdraiata: «La “V” che campeggiava sul petto di Baggio non possiamo utilizzarla perché non fa parte del bagaglio del marchio: poi vedremo, in base anche alle vicende giudiziarie di Cellino».
Da un lato ci sono quindi i compromessi legali, dall’altro i richiami alla storia del Brescia: l’obiettivo è di entrare comunque nel cuore dei tifosi. Dicci la tua sulla nuova maglia.