Lumezzane, folla per la presentazione e per Troise: «Energia positiva»

A seguito di quattro giorni di burrasca da far impallidire anche il più impavido dei marinai, il Lumezzane ha trovato il suo nuovo capitano. Nella consueta serata di gala – coincisa con la presentazione ufficiale del mondo rossoblù che ha illuminato il teatro Odeon – è stato presentato il nuovo tecnico Emanuele Troise, che avrà il compito di portare la squadra al di fuori dalle acque agitate.

Carriera

Il napoletano Troise, che ha firmato un contratto fino alla fine della stagione, ha mosso i primi massi da vice di Fabio Pecchia al Latina nella stagione 2012/2013, ma recentemente ha guidato il Mantova in C (2020/21), la Cavese in D nel biennio 2021/23, il Rimini nel 2023/24 e infine l’Arezzo in terza serie fino a febbraio 2025.

«Sono stato travolto da mille eventi – le sue prime parole da tecnico rossoblù – ma con grande entusiasmo e questa è stata la conferma di quanto ho avvertito dal primo momento. Ho già sentito energia positiva e affetto incondizionato. I ragazzi hanno qualità e sono convinto che già da domenica sapranno disputare un campionato diverso».

Troise e Mazza, i tecnici delle squadre valgobbine - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

È la scossa tanto auspicata dal Lumezzane che prima della presentazione si è goduto la coloratissima sfilata – organizzata sapientemente dal settore comunicazione – che ha preso vita lungo via Roma, raccogliendo oltre mille tifosi tra cori, sciarpe, bandiere e fumogeni tutti rigorosamente rossoblù.

La stagione

Fc Lumezzane, la presentazione delle squadre - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La stagione che permetterà ai valgobbini di tagliare il traguardo dei primi ottant’anni di vita non è certamente iniziata nel migliore dei modi, ma la voglia di rivalsa è tanta, come spiegato anche dal direttore sportivo Simone Pesce: «Ad inizio stagione abbiamo messo in preventivo di cambiare tanto e di avere qualche difficoltà. Ma certamente non di iniziare con quattro sconfitte di fila. Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, credevamo molto in Paci, ma ci mettiamo la faccia e ripartiamo da un allenatore che è venuto qui con tantissimo entusiasmo. Sul mercato ci eravamo prefissati degli obiettivi. Abbiamo cambiato tanto e inserito tanti giovani, ma piano piano abbiamo inserito anche giocatori più esperti. La sfida ora sarà quella di vedere la classifica in un altro modo tra qualche settimana».

Alla guida

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente Andrea Caracciolo, che mantiene il focus sulla crescita della società (a lato l’approfondimento sulla questione tecnica): «Questa è la mia quarta stagione da presidente. Abbiamo ottenuto risultati straordinari. Quest’anno non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma siamo ancora in tempo per rimediare. Sono orgoglioso di questo progetto e ogni giorno dimostriamo quanto sia importante». La rotta è tracciata. Ora serve solo trovare continuità per trasformare in realtà una festa ancora una volta assolutamente speciale.