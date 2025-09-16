Nicoletta Mazza: «Il Lumezzane femminile può vincere tanto»

Lavorare e migliorarsi per regalarsi un altro sogno. Sono le missioni cui è chiamato il Lumezzane femminile dopo l’ottimo quinto posto della scorsa stagione al suo primo campionato di serie B. Missioni che il presidente Andrea Caracciolo ha affidato ad una squadra potenziata sulla carta in ogni settore e che ha ribadito nel corso della presentazione di ieri: «Di queste ragazze sono più che soddisfatto, in questi anni hanno compiuto un’impresa dietro l’altra; la vittoria del campionato e della Coppa Italia di C, il quinto posto dello scorso anno. Sono però convinto che adesso si possa alzare ulteriormente l’asticella perché la squadra che è stata costruita è più che competitiva».

Inizio stagione

Un valore che non potrà che emergere cammin facendo dopo un avvio di campionato difficoltoso, contrassegnato da un pareggio interno con il neo promosso Frosinone e con la sconfitta di Como contro un avversario peraltro di grande qualità. «Quel che non mi è andato giù – ha fatto capire il ds Diego Rossi – è stato soprattutto il pareggio in casa con il Frosinone. Ma abbiamo tutte le carte in regola per risalire verso le posizioni che ci competono. Sono contento innanzitutto di aver portato qui a Lumezzane ragazze che inseguivo da tempo sul mercato e ritrovato altre che avevo già conosciuto nella mia esperienza al Brescia». Tra queste la portiera Lia Lonni, tra le migliori domenica scorsa contro il Como, reduce da alcune stagioni in serie A a Sassuolo: «Non c’è voluto molto a capire che questa è una piazza che non ha nulla da invidiare ad altre che militano nella categoria superiore. Mi riferisco in particolare all’organizzazione societaria ed alle strutture a disposizione».

La presentazione della squadra femminile del Lumezzane Calcio - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dal canto suo l’allenatrice Nicoletta Mazza, al suo quarto anno in Valgobbia, ha potuto rivivere in un filmato le grandi emozioni di questi ultimi anni, dicendosi pronta ad accettare la sfida: «Questa è una squadra che può vincere tanto. Al di là dei risultati conseguiti sinora sono sicura che arriveremo in alto grazie al lavoro quotidiano negli allenamenti». Voglia di riscossa anche per Chiara Viscardi, pedina inamovibile della difesa: «L’impegno in Coppa di domenica ad Arezzo ci servirà a sgombrare la mente da quanto avvenuto nelle prime due gare di campionato. Vogliamo regalarci la Roma».