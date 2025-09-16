Troise nuovo allenatore del Lumezzane, esordirà contro l’Ospitaletto

Emanuele Troise è il nuovo allenatore del Lumezzane. L’ex tecnico dell’Arezzo ha firmato un contratto di un anno e arriva in Valgobbia con il vice vice allenatore Domenico Di Cecco. Si risolve così il rebus della panchina rossoblù, con il tecnico Massimo Paci esonerato questo martedì mattina prima dell’allenamento, dopo voci che lo volevano confermato almeno fino al derby di domenica, quando al Saleri il Lumezzane ospiterà l’Ospitaletto. Troise è atteso da un compito non facile, visto che Donnarumma e compagni sono ancora a quota zero in classifica dopo quattro giornate.

Carriera

Troise, nato a Napoli, ha mosso i primi passi come allenatore nel Latina in qualità di vice di Fabio Pecchia nella stagione 2012/13 ed è reduce dall’esperienza nel girone B di serie C alla guida dell’Arezzo terminata nel febbraio della passata stagione; in precedenza ha allenato sempre in serie C il Rimini nella stagione 23/24, la Cavese in D nel biennio 2021/23 ed il Mantova in C nel 2020/2021.

Da calciatore è cresciuto nel vivaio del Napoli con cui ha fatto l’esordio in prima squadra nel 1998 restandovi fino al 2003 per un totale di settantotto presenze e una rete, successivamente Bologna, Ternana, Salernitana, Foggia, Cavese e Città di Marino dove ha chiuso la carriera nel 2012. Dal luglio 2008 al gennaio 2010 ha vissuto anche un’esperienza all’estero vestendo la maglia greca del Panthrakikos.