Lumezzane, 2-1 ai dilettanti: qualche ombra nel test di Castenedolo

Primo test stagionale con qualche ombra per il Lumezzane. I rossoblù di serie C piegano solo nel finale e in rimonta una selezione dilettanti con giocatori di Prima e Seconda.

È 2-1 il risultato finale per i rossoblù nella nuova «casa» di Castenedolo (da quest'estate sede degli allenamenti dei valgobbini), con Arnaldo Franzini che, al di là dei carichi di lavoro che gravavano sulle gambe dei giocatori, certo non sarà stato contento di alcune leggerezze in fase conclusiva.

In ogni caso, dopo il vantaggio dei dilettanti nel primo tempo con Frassine, i valgobbini hanno ribaltato la situazione prima con il gol del giovane Biena e poi con l'autorete di Adama. Il prossimo impegno precampionato per il Lumezzane sarà sabato, che alle 18.30 al Saleri riceverà il Brescia di Rolando Maran (biglietti già acquistabili online).