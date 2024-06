Lumezzane Calcio, a Castenedolo il nuovo quartier generale

Più moderna, più spaziosa e soprattutto in grado di garantire le stesse opportunità a tutto il mondo rossoblù. Il Lumezzane cambia ufficialmente casa, almeno per quanto riguarda allenamenti e ritiri, traslocando dalla storica cornice di Lograto a quella decisamente più evoluta di Castenedolo, grazie ad un accordo, al momento quinquennale, stipulato con la Castenedolese.

Dalla prossima stagione infatti le prime squadre maschili e femminili del Lumezzane, oltre alla Primavera, si alleneranno al centro sportivo polivalente «Vittorio Colombo» di Castenedolo. I valgobbini saranno dunque la prima società della provincia, ma anche dell’intera regione, ad accentrare nella stessa sede la Primavera, che si allenerà in contemporanea con la prima squadra maschile di serie C, e la B femminile, garantendo a tutti gli atleti e a tutte le atlete le stesse opportunità di crescita e condivisione.

L’investimento

L’innovativo centro sportivo, recentemente ristrutturato e ammodernato, metterà a disposizione ad uso quasi esclusivo dei rossoblù un campo in erba naturale, due campi in erba sintetica - uno dei quali ancora in fase di sistemazione - una piscina, una palestra, una sala medica, una lavanderia interna e un ristorante, oltre agli otto spogliatoi, all’ufficio e alla sala stampa. Un investimento decisamente importante per il Lumezzane che, ripercorrendo le orme della FeralpiSalò, che ha abitato il «Vittorio Colombo» per ben quattro stagioni, dal 2011/2012 fino alla fine dell’annata 2014/2015, si garantisce anche una vera e propria base per programmare la sempre maggiore crescita della società.

Il presidente

«È un giorno molto importante per la crescita della società - racconta con soddisfazione il presidente rossoblù Andrea Caracciolo -. Abbiamo lavorato per poter mettere al servizio dei calciatori, delle calciatrici e dei rispettivi staff un centro sportivo di primo livello e nel complesso di Castenedolo abbiamo individuato la soluzione ideale. Ringrazio personalmente il presidente e il direttivo della Castenedolese con cui si è subito instaurata una proficua collaborazione. Con questo passo ci dotiamo di strutture di allenamento che poche altre realtà in provincia possono vantare, ma soprattutto - conclude Caracciolo - sarà una spinta ulteriore nel creare momenti comuni tra i vari atleti e atlete tesserate, perché il senso di appartenenza nasce sempre dal quotidiano».