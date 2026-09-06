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L’Ospitaletto vince 3 a 1 contro l’Arzignano e sale al terzo posto

Con una vittoria in rimonta la squadra di Quaresmini si porta a 7 punti in classifica
Giovanni Gardani
Sport Calcio Serie C Campionato stadio Gino Corioni AC Ospitaletto - Arzignano nella foto esultanza gol Davide Stefanoni (Ospitaletto Franciacorta) 06/08/2026 Biasi@newreporter
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Le immagini di Ospitaletto-Arzignano - Sport Calcio Serie C Campionato stadio Gino Corioni AC Ospitaletto - Arzignano nella foto esultanza gol Davide Stefanoni (Ospitaletto Franciacorta) 06/08/2026 Biasi@newreporter

La notte magica dell’Ospitaletto porta la Franciacorta al terzo posto in classifica: con l’ennesima partita sistemata nella ripresa, la squadra di Quaresmini ribalta l’Arzignano Valchiampo e sale a 7 punti in classifica, dopo quella che è stata la migliore delle tre prove sinora.

La cronaca

E dire che i veneti erano passati avanti al 13’, quando il nazionale di San Marino Nanni aveva bruciato Ferrante dopo un cross deviato in modo sfortunato da Nessi. La rimonta era partita dalla prima magia di Galuppini in maglia Ospitaletto, con una punizione che, dopo un rigore solare negato allo stesso Galuppini, ha riportato tutto in parità prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Ospitaletto è arrivato prima su tutti i palloni e ha mostrato soprattutto più fame. Ma è stata la classe ad ispirarlo: il vantaggio è arrivato grazie a un cross di Tigani, che ha sbloccato Gobbi, di testa, al 6’ del secondo tempo. Infine il 3 a 1: al termine di un contropiede azionato da Guarneri, Gobbi ha impegnato Vannucchi, che dopo una gran parata si è arreso al tap-in di Stefanoni, al secondo centro interno su due gare. Nessi ha poi sfiorato il poker con un blitz di testa al 90’, ma va benissimo anche così.

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