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L’Ospitaletto si regala un big: dall’Ascoli arriva Galuppini

Accordo per un prestito con i marchigiani: martedì visite e firma per il bresciano
Enrico Passerini
Galuppini, qui con la maglia del Mantova, in amichevole contro il Lumezzane - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Galuppini, qui con la maglia del Mantova, in amichevole contro il Lumezzane - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Colpo a sorpresa dell’Ospitaletto, che chiude per Francesco Galuppini: arriva in prestito dall’Ascoli, questo martedì visite e firma.

La trattativa è decollata nelle ultime ore: il bresciano doc è reduce dalla promozione in B con l’Ascoli, che ha superato proprio l’Union Brescia nella finale dei play off.

Di nuovo in C

Il giocatore ha scelto di scendere nuovamente in terza serie, dove è sempre stato protagonista. Nella nostra provincia Galuppini ha già vestito le maglie di Lumezzane (dal 2011 al 2014), della FeralpiSalò (da gennaio a giugno 2015) e Ciliverghe (2016/’17). Il 32enne, che arriva per sostituire Bertoli passato alla Pro Vercelli, è specialista di salti dalla C alla B: oltre che con l’Ascoli li ha centrati anche con Sudtirol e Mantova.

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