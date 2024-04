La FeralpiSalò a Cittadella per non vedere svanire il sogno salvezza: la diretta

Ultimo treno salvezza per la FeralpiSalò, che alle 16:15 affronta al Tombolato il Cittadella. Una partita di fondamentale importanza per i gardesani, alla ricerca di una vittoria che può mantenere viva la speranza di rimanere in categoria.

Dopo le sconfitte con Pisa (3-1) e Como (2-5) infatti i verdeblù sono scivolati a -5 dai play out ed ora hanno bisogno di accorciare per poi provare il tutto per tutto nella volata finale. La squadra veneta, reduce da cinque pareggi nelle ultime sei uscite, è ormai salva, ma è ad un solo punto dalla zona play off, che vuole provare a raggiungere. Di conseguenza anche stavolta per la FeralpiSalò non sarà facile provare a conquistare l'intera posta in palio.

Entrambe le squadre devono fare i conti con le assenze: da una parte mancano infatti Di Molfetta, Tonetto e Manzari, dall'altra Negro, Frare, Danzi e Baldini. Zaffaroni ha recuperato però in pieno capitan Balestrero e ritrova Ceppitelli, che ha scontato il proprio turno di squalifica. Sarà una partita di grande lotta - ha detto alla vigilia il tecnico dei gardesani -; l'importante però è non perdere la calma e cercare di raggiungere un successo che per noi sarebbe fondamentale in chiave salvezza».