Il derby FeralpiSalò-Brescia si giocherà il primo maggio

Nonostante manchi ancora qualche settimana, nel Bresciano si inizia a respirare profumo di derby. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha pubblicato date e orari di posticipi e anticipi validi dalla 34ª alla 36ª giornata di campionato. Tra queste, figura anche la sfida tra FeralpiSalò e Brescia, che si giocherà mercoledì 1° maggio alle 18, allo stadio Garilli di Piacenza.

Impegni delicati per entrambe le squadre bresciane, ancora in corsa per i propri obiettivi stagionali. I Leoni del Garda, infatti, occupano momentaneamente la penultima posizione in classifica, a sole 3 distanze dalla zona salvezza. Le rondinelle, d’altra parte, sono settime in campionato, in piena corsa play off.

Le gare

Di seguito, nel dettaglio, gli orari e le date comunicate dalla Lega.

Brescia – Ternana, sabato 20 aprile alle 14

FeralpiSalò – Como, sabato 20 aprile alle 14

Brescia – Spezia, sabato 27 aprile alle 14

Cittadella – FeralpiSalò, sabato 27 aprile alle 16:15

FeralpiSalò – Brescia, mercoledì 1° maggio alle 18