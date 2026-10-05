Italia-Turchia 3-1, in gol Esposito. Ndour da non credere: segna da 70 metri

Seconda vittoria per l’Italia di Roberto Mancini, che batte 3-1 la Turchia a Bologna e sale al secondo posto nel proprio girone di Nations League, alle spalle della Francia, che ha superato con lo stesso punteggio il Belgio.
Per gli azzurri in gol Scamacca, Calafiori e il bresciano d’adozione Francesco Pio Esposito, a segno in girata su assist di Romano per il definitivo tris. Il momentaneo pari turco era stato siglato invece da Simsir. La Nazionale tornerà in campo a novembre per la sfida di ritorno con la Francia, in programma a San Siro.
La magia di Ndour
A proposito di azzurri, l’Under 21 di Silvio Baldini ha travolto nel pomeriggio la Polonia con un roboante 6-2, guadagnandosi l’accesso alla fase finale degli Europei di categoria, in programma nel 2027. Anche qui c’è una firma bresciana, quella di Cher Ndour, autore di una doppietta. Il secondo gol è un’autentica perla: una conclusione da oltre settanta metri, approfittando del posizionamento non perfetto del portiere avversario, e palla in rete. Una rete da record (o quasi) per il talento della Fiorentina.