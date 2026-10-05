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Italia-Turchia 3-1, in gol Esposito. Ndour da non credere: segna da 70 metri

Gli azzurri di Mancini salgono al secondo posto nel girone di Nations League. Rete eccezionale del bresciano con l’Under 21, che strappa il pass per la fase finale dell’Europeo
Esposito e Ndour in azzurro - Foto Ansa/Instagram
Esposito e Ndour in azzurro - Foto Ansa/Instagram

Seconda vittoria per l’Italia di Roberto Mancini, che batte 3-1 la Turchia a Bologna e sale al secondo posto nel proprio girone di Nations League, alle spalle della Francia, che ha superato con lo stesso punteggio il Belgio.

Per gli azzurri in gol Scamacca, Calafiori e il bresciano d’adozione Francesco Pio Esposito, a segno in girata su assist di Romano per il definitivo tris. Il momentaneo pari turco era stato siglato invece da Simsir. La Nazionale tornerà in campo a novembre per la sfida di ritorno con la Francia, in programma a San Siro.

La magia di Ndour

A proposito di azzurri, l’Under 21 di Silvio Baldini ha travolto nel pomeriggio la Polonia con un roboante 6-2, guadagnandosi l’accesso alla fase finale degli Europei di categoria, in programma nel 2027. Anche qui c’è una firma bresciana, quella di Cher Ndour, autore di una doppietta. Il secondo gol è un’autentica perla: una conclusione da oltre settanta metri, approfittando del posizionamento non perfetto del portiere avversario, e palla in rete. Una rete da record (o quasi) per il talento della Fiorentina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Francesco Pio EspositoCher NdourNazionale di calcio
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