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L’Italia andrà ai Mondiali di calcio? Dicci la tua

Domani la Nazionale di Gattuso sfida l’Irlanda del Nord nella semifinale play off: in palio per gli azzurri la qualificazione alla Coppa del Mondo, dopo due edizioni da spettatori
Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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L’Italia del calcio si prepara a vivere giorni decisivi. Il (possibile) doppio impegno della Nazionale di Gennaro Gattuso nei play off di qualificazioni a Mondiali riaccende il sogno di tornare protagonista sulla scena internazionale. Si parte domani alle 20.45 con la sfida all’Irlanda del Nord: in caso di vittoria si giocherà l’accesso alla fase finale della Coppa del Mondo contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

L’attesa è carica di aspettative, ma anche di paura e timori, dopo che per due edizioni consecutive gli azzurri hanno vissuto i Mondiali da spettatori. La voglia di riscatto è forte e condivisa. Proprio per questo invitiamo i lettori a dire la loro: un’occasione per dire la propria, esprimere fiducia, dubbi o speranze sul cammino dell’Italia.

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