Il Lecco passa 3-1: notte fonda per il Desenzano a Ospitaletto

Per il Desenzano è notte fonda: dopo il primo storico successo in Serie C, ottenuto domenica scorsa ad Arzignano, i gardesani cadono al Gino Corioni di Ospitaletto contro il Lecco. Sconfitta netta per gli uomini di Marco Gaburro, che perdono il derby dei laghi. I lariani riscattano così l'eliminazione al primo turno di Coppa Italia, quando vennero sconfitti ai rigori da De Francesco e soci.
Il match
Il Desenzano comincia anche bene, mangiandosi un gol con Lupano al 14'. Poi però il Lecco mette il turbo e al 37' passa: Rizzo anticipa Parlato e serve Amnay, che sfruttando l'uscita errata di Minelli tocca per Pellegrino, il quale insacca a porta vuota. Al 44' è 2-0: Amnay lancia Urso, che pare scattare in posizione irregolare (l' FVS però non corre in aiuto dei gardesani). Il numero 11 innesca di tacco Rizzo, che raddoppia.
Al 14' della ripresa, su calcio d'angolo di Urso, irrompe Arena, che di testa fa 3-0. Al 22' si sveglia il Desenzano, che accorcia con un bel sinistro a giro di Liberati. Nel finale i gardesani recriminano per un fallo su Santini in area, ma l'FVS non fa cambiare idea al direttore di gara. Finisce 3-1 per il Lecco.
Il Desenzano rimedia così la seconda sconfitta in cinque gare, rimanendo fermo a quota 5. Lunedì sera, a Treviso, i biancazzurri cercheranno di riscattarsi.