Brescia, Borrelli e Jallow incontrano 150 tifosi allo store di via Solferino

Rendez vous rondinelle-tifosi questo pomeriggio allo store del Brescia Calcio di via Solferino in città. Presenti due dei maggiori protagonisti del momento, cioè il bomber di squadra Gennaro Borrelli e il terzino goleador (sua la rete del momentaneo vantaggio in quel di Parma della settimana scorsa) Alexander Jallow.

Nessuna dichiarazione ufficiale - la società ha deciso che l'incontro fosse solo dedicato ai tifosi - ma molti sorrisi e tantissimi selfie che l'attaccante molisano e il difensore svedese hanno «scattato» con i numerosi (150 circa) supporter biancoblù.

Molti i giovanissimi ma anche diverse ragazze e qualche mamma ad accompagnare i più piccoli per un autografo sulla maglietta, sulla sciarpa, su palloni e sulle foto-ritratto dei due giocatori a disposizione dei convenuti sui banconi dello store.