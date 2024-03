La FeralpiSalò si prepara alla sfida con il Parma: «Il morale è altissimo»

Non è una missione impossibile: bisogna provare a vincere. Con questo spirito la FeralpiSalò sta preparando la sfida con il Parma di sabato pomeriggio (ore 14, stadio Garilli). Il tecnico Marco Zaffaroni è fiducioso: «Il successo con il Modena ci ha fatto capire che siamo ancora a pieno titolo in questo campionato. Il morale è altissimo, perché veniamo da un buon risultato e da una prestazione di alto livello. Sappiamo però di dovere proseguire in questa maniera, perché abbiamo bisogno di ottenere altri punti».

I crociati vengono dal successo in rimonta sul Brescia e sono lanciati verso la Serie A: «Guardando i numeri non c’è da stare allegri. Loro sono stati bravi a dare continuità al lavoro dell’anno scorso, confermandosi ed alzando ulteriormente l’asticella. Sono completi e hanno tanti ricambi, dunque meritano il primo posto. Noi però siamo consapevoli di questo e sappiamo di dover fare un'ottima partita, sfruttando la nostra capacità di combattere. Proveremo in tutti i modi a strappare punti».

Capitolo formazione: «È fuori Compagnon, che rientrerà con la squadra la settimana prossima. Per il resto stanno quasi tutti bene, compreso Ceppitelli. Balestrero invece dobbiamo valutarlo, per vedere se può giocare dall’inizio. Assente lo squalificato Felici. In questa gara però non saranno importanti tanto i singoli quanto il gruppo: serve una prestazione di alto livello, ma d’insieme, per ridurre il gap con il Parma».