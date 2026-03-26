Gattuso: «Faticato, ma c’è stata concentrazione»

La consapevolezza che è stato giocato il primo tempo. Ma quello più importante si gioca martedì. Gennaro Gattuso intanto si gode la vittoria sull’Irlanda del Nord e continua a sognare il Mondiale.

«Abbiamo dovuto faticare, non è stata facile, ci hanno anche sorpresi. Pensavamo venissero in verticale, invece hanno provato a palleggiare. Ma c’è stata concentrazione, siamo stati bravi e non era scontato - è l’analisi del commissario tecnico -. Ci siamo complicati un po’ la vita, Locatelli si schiacciava troppo nei primi 45 minuti. Nella ripresa abbiamo dato ritmo alla partita, la palla ha iniziato a circolare in modo più veloce».

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Nel mirino, però, c’è già la decisiva partita di martedì che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione ai Mondiali dopo due edizioni viste da casa. «Sappiamo che sarà difficile, ma la pressione ce l’avranno anche gli altri - continua l’allenatore dell’Italia -. Ora ci godiamo questa vittoria, poi saremo concentrati su ciò che dobbiamo fare. Ringrazio Bergamo, ho sentito pochissimi fischi e siamo andati all’intervallo tra gli applausi».

Applausi che bisognerà meritarsi anche tra quattro giorni, come conferma l’ex rondinella Sandro Tonali, uomo partita con il gol che ha scacciato la paura e l’assist per il 2-0 di Kean. «Dobbiamo vincere, non abbiamo altra scelta - dice il centrocampista del Newcastle -. L’Irlanda del Nord? Abbiamo giocato contro una squadra fisica che cercava le seconde palle e i calci piazzati. Siamo stati bravi a sfruttare i nostri momenti: ne abbiamo avuti pochi, ma li abbiamo sfruttati».

Tonali non nasconde comunque un po’ di fatica: «Nei primi minuti siamo stati nervosi e si sentiva la tensione. Poi col passare del tempo la partita è cambiata e abbiamo avuto la testa più libera. Credo che abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo essere positivi come siamo sempre stati. Dobbiamo vincere, non abbiamo altra scelta».