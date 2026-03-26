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Mondiali, l’Italia batte l’Irlanda del Nord

Gol e assist di Sandro Tonali nel secondo tempo. Gli azzurri di Rino Gattuso torneranno in campo il 31 marzo per la sfida decisiva
Sandro Tonali - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sandro Tonali - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e va alla finale del play off per il Mondiale. I gol nel secondo tempo, all'11' di Tonali e al 35' di Kean.

«Ora andiamo a giocare questa finale. Ci sarà da faticare, anche stasera è stata dura»: è il commento di Rino Gattuso a 2-0 dell'Italia sull'Irlanda del Nord che qualifica gli azzurri alla finale play off per il Mondiale, quando ancora non si conosce l'avversario del 31 marzo. «Ci voleva una vittoria così: ora recuperiamo per la finale, anche i nostri avversari sentiranno la tensione», le parole del ct alla Rai.

Gattuso ha poi parlato delle difficoltà di stasera: «Ci hanno sorpreso, palleggiando invece che giocando in verticale. Noi ci siamo complicati la vita, Locatelli era troppo schiacciato: non l'avevamo preparata così».

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