Festa per l’Almanacco del calcio, flash di una stagione da applausi

Tremila fotografie per un’unica grande diapositiva. Migliaia di dati e numeri per scrivere un pezzetto di storia e lasciarla ai posteri. Con un volume, certo, perché come insegnavano già gli antichi con questa forma prendono vita gli «annales».

L’Almanacco del Calcio Bresciano, prodotto di punta del Giornale di Brescia, è stato presentato ieri sera a Villa Giardino di Paderno Franciacorta in una partecipata serata, come si conviene peraltro a un compleanno in cifra tonda: dieci anni esatti dalla prima edizione.

Le novità

La prima novità è la collocazione temporale: non a metà stagione o in primavera ma in estate. Tempo di mercato, ma anche il momento giusto per ricordare una stagione intera, metterla per iscritto, sfogliando chissà quelle pagine tra qualche tempo e ritrovare tutto tra righe, statistiche e memorie.

Presentata da Angela Scaramuzza e Gianluca Magro, la serata ha visto dapprima il saluto del direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini, che ha lodato quanto fatto da una redazione integrata (la redazione sportiva è stata poi chiamata sul palco, a conferma del lavoro di squadra svolto), ha confessato di essersi appassionata al calcio («ma sulla competenza, aspetto qualche esame» ha scherzato) e proposto di raccogliere pareri ed eventuali critiche per pensare ad una 11esima edizione dell’Almanacco ancora migliore. «Questo di fatto è il vocabolario del nostro calcio» ha concluso Vallini. Un vocabolario o, vista la mole (700 pagine), una enciclopedia, completa di tutto.

Le istituzioni

Il saluto istituzionale è giunto da Luca Pomarici e da Alberto Bertagna, rispettivamente per Comune e Provincia di Brescia. Entrambi tifosissimi del Brescia («siamo cresciuti vicini allo stadio»), hanno voluto rimarcare «il valore sociale ed educativo dello sport e la passione delle tante società raccontate in queste pagine, specie dei club che non balzano agli onori della cronaca».

I direttori sportivi

Renzo Castagnini, ds del Brescia, ha svelato un aneddoto. «Io sono partito dalla Seconda categoria e piano piano sono arrivato a fare la serie B, dunque so bene cosa significa essere dilettante». Sulla stagione delle Rondinelle, invece, Castagnini ha promesso un progetto «umile ma ambizioso». Andrea Ferretti, ds della FeralpiSalò, ha invece scelto una fotografia della stagione. «Il derby del Rigamonti con 12mila persone: un onore per noi, anche se poi siamo retrocessi. Ma il campionato di B ci è servito per crescere e con Aimo Diana allenatore siamo convinti di avere un top player per la C in panchina».

Chi è ds da pochi mesi è Simone Pesce, a Lumezzane. «È stata una scelta ponderata, ma da poco ho saltato la staccionata. È una grande opportunità avere potuto smettere e trovare subito un ruolo dirigenziale». Il Lumezzane peraltro è presente in varie vesti nell’Almanacco. «Il nostro calcio femminile – ha ricordato Pesce – ha vinto tutto quest’anno, merito di una società che crede in un movimento che cresce in appeal».

Numeri e statistiche

L’Almanacco contiene, oltre a foto, statistiche, classifiche, risultati, anche approfondimenti dedicati ad arbitri e allenatori. Giacomo Ricci, per la Figc di Brescia, ha snocciolato alcune cifre: «Con 26300 tesserati e 17mila partite siamo tra le prime due province in Italia: i complimenti vanno a chi va in campo tutti i weekend, perché loro sono il motore».

Andrea Fedrizzi della AIAC Brescia ha invece parlato di una «strada intrapresa per il verso giusto, perché i nostri numeri sono in crescita: ormai organizziamo costantemente 2-3 corsi a stagione per aspiranti allenatori e non ci limitiamo a quelli».

Marco Vanoli, presidente degli arbitri di Chiari, ha lanciato un auspicio. «Si sta lavorando perché anche il nostro mondo possa aprirsi di più ai media, magari per spiegare alcune decisioni e per fare comprendere cosa c’è dietro alcuni meccanismi». Gli applausi sono infine andati alle società dilettantistiche che, dalla D alla Terza, meglio hanno figurato tra vittoria del campionato e play off. La punta di un iceberg che, in 700 pagine, l’Almanacco del Calcio Bresciano, da ieri in edicola, riassume e cristallizza in ogni sfumatura.