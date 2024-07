Da venerdì in edicola l’Almanacco del calcio bresciano

Raccontare attraverso testi, immagini e statistiche l’annata del calcio bresciano. Questo è l’obiettivo dell’Almanacco targato GdB, che torna a grande richiesta e lo fa in un periodo insolito dell’anno, ma portando con sé tante novità. Unico filo conduttore, ieri come oggi, la passione di migliaia e migliaia di calciatrici e calciatori, dirigenti e tifosi, che per mesi hanno animato i campi e gli spalti della nostra città e della nostra provincia.

Le coordinate

Ma da quando sarà disponibile l’Almanacco del calcio bresciano targato Giornale di Brescia? La data è semplice: dopodomani, ossia venerdì 12 luglio. In tutte le edicole, al prezzo di 14,90 euro, si potrà avere una copia di quello che si presenta come il perfetto riassunto di tutto ciò che è stata la stagione 2023/2024. Quasi 150 squadre, oltre tremila fotografie, per un volume che sfiora le 700 pagine. Non abbiamo voluto far mancare nulla agli appassionati del pallone per ripercorrere quanto accaduto nei mesi scorsi e una delle novità più importanti di questa edizione riguarda le statistiche di ogni singolo calciatore.

Già, perché oltre alle fotografie dei protagonisti, per ognuno degli atleti sono riportate presenze e reti che inquadrano la stagione e danno l’immagine di come è andata l’annata del singolo e di conseguenza anche della squadra. Sarà inoltre possibile trovare tutti i risultati giornata per giornata, la classifica finale e l’andamento di play off e play out. Un’istantanea che va dalla serie B alla Terza categoria, dal bellissimo mondo del calcio femminile fino al calcio a 5. Senza dimenticare gli allenatori, i direttori sportivi, gli arbitri, tutte quelle componenti a cui il mondo del calcio non può rinunciare.

Momenti

Uno scatto della sfida del Rigamonti tra Brescia e FeralpiSalò - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Quella terminata a giugno inoltrato è stata senza dubbio una stagione che rimarrà nella storia, ed ecco perché l’Almanacco del GdB assume ancora più valore. È stata infatti quella dello storico derby in serie B tra Brescia e FeralpiSalò, che in una serata di inizio ottobre, nel match di andata ricco di emozioni, ha richiamato al Rigamonti più di 12mila persone.

I destini alla fine sono stati diversi, con le rondinelle ai play off ed estromesse dal Catanzaro all’ultimo secondo e i Leoni del Garda retrocessi nonostante la rimonta targata Zaffaroni. Frammenti di una stagione che nel complesso ha regalato sorrisi e lacrime, gioie e qualche delusione. Da venerdì tutto potrà essere ripercorso con l’Almanacco del GdB, che proprio in quella giornata verrà presentato ufficialmente con una festa a Villa Giardino a Paderno Franciacorta insieme a tutte le società bresciane.