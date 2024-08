FeralpiSalò fuori dalla Coppa Italia: il Padova vince 3-2 ai supplementari

Si ferma al secondo turno l’avventura in Coppa Italia di C della FeralpiSalò, sconfitta 3-2 all’Euganeo dal Padova con una rete al 118’ di Varas, a due minuti dalla conclusione dei tempi supplementari. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 per effetto delle reti di Russini e Capelli da una parte e di Voltan e Zennaro dall’altra. Tutto sommato, buona la prova dei leoni del Garda, che hanno però commesso qualche errore di troppo, soprattutto in fase difensiva.

Leggi anche FeralpiSalò: le presentazioni ufficiali di Cabianca e Rinaldi

La cronaca

Dopo un tiro scoccato da Di Molfetta al 4’ (palla alta) arriva il vantaggio del Padova: Capelli da destra serve Russini, che calcia di prima intenzione. Il tiro, sporcato da Luciani, beffa Rinaldi (10’). Al 45’ clamoroso errore in disimpegno di Crescenzi, che «passa» la palla a Di Molfetta. Il numero 10 dei gardesani appoggia per Pellegrini, che viene abbattuto in area da Faedo: è rigore. Sul dischetto si presenta Voltan, che spiazza Fortin per l’1-1 con cui si conclude la prima frazione.

Nella ripresa, al 9’, ecco il raddoppio della FeralpiSalò: azione prolungata dei verdeblù, con Zennaro che aggancia la sfera al limite e poi pesca l’angolino basso alla destra del portiere, il quale riesce solo a smorzare la palla. Al 27’ una serie di errori della squadra di Diana porta al 2-2 del Padova: prima Luciani si fa portar via palla dall’ex Spagnoli, poi Rizzo rinvìa addosso a Capelli, con la palla che carambola alle spalle di Rinaldi.

L’epilogo

Non cambia più nulla fino al termine dei tempi regolamentari: si va ai supplementari, dove il risultato rimane sempre uguale (da segnalare l’espulsione del vice di Diana, Emanuele Filippini, per proteste) fino al 13’, quando il Padova realizza il gol partita: Spagnoli appoggia dietro per Varas, che di destra fa traversa-gol. Finisce 3-2 per gli euganei, che strappano il pass per il terzo turno di Coppa Italia, dove affronteranno il Caldiero Terme.