FeralpiSalò: le presentazioni ufficiali di Cabianca e Rinaldi

Nuovo appuntamento con le presentazioni ufficiali in casa FeralpiSalò. Oggi è stato il turno di un portiere e di un difensore.

In porta

Il primo è Filippo Rinaldi, classe 2002, giunto in prestito dal Parma. L’estremo difensore ha alle spalle tre stagioni tra i professionisti, con le maglie di Montevarchi (2021/’22), Piacenza (2022/’23) e Olbia (2023/24).

«Ho seguito Pizzignacco, che qui ha fatto molto bene e ha compiuto un salto di categoria importante: questo dimostra che a Salò si può crescere molto. So di dovermi impegnare molto, ma credo che questo sia l’ambiente giusto per me. Con Buffon al Parma ho fatto dieci giorni di ritiro nel 2021, ma non me lo sono potuto gustare perché poi mi hanno mandato al Montevarchi. Ho capito subito perché è stato tra i migliori della storia. I tre prestiti? È stato un bel percorso di crescita: ho giocato sempre di più e ora sono qui a giocarmi il posto con Liverani. Spero di imparare tanto da lui».

In difesa

Il secondo è il centrale difensivo Eddy Cabianca (2003), cresciuto nelle giovanili del Padova. Poi le esperienze in D con Mestre (‘21/’22) e Luparense (‘22/’23), mentre la scorsa stagione ha giocato in C con la Virtus Verona. Il giocatore è arrivato in prestito dalla Cremonese, che da quest’estate è diventata proprietaria del suo cartellino.

«In questi primi dieci giorni ho avuto sensazioni positive. Voglio imparare il più possibile dai giocatori esperti. Peccato per non essere riuscito a debuttare in prima squadra con il Padova, ma penso che la D mi sia servita molto per crescere. L’opportunità che mi è stata data dalla FeralpiSalò era proprio quella che volevo: penso di aver fatto un ulteriore salto in avanti nella mia carriera. Sono molto felice di essere qui».