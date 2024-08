Coppa Italia, la FeralpiSalò contro il Carpi

La FeralpiSalò ritorna a casa debuttando in Coppa Italia. Dopo un anno di trasloco al Leonardo Garilli di Piacenza per affrontare il campionato di Serie B, i leoni del Garda ritrovano il Lino Turina, dove alle 18 affrontano il Carpi nel primo turno della competizione riservata alla Serie C.

È una gara ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente affronterà nel secondo turno il Padova allo stadio Euganeo, tra una settimana. «Ci teniamo a partire bene – ha detto l'allenatore Aimo Diana durante la conferenza stampa prepartita –, anche perché vogliamo capire a che punto siamo dopo un mese di preparazione. Di fronte abbiamo una neopromossa che conosciamo poco. Di conseguenza dobbiamo mantenere alta la concentrazione». Il tecnico di Poncarale non sarà in panchina oggi perché squalificato: al suo posto il vice Emanuele Filippini.

Capitolo formazione. Sono assenti Pilati, Balestrero, Pietrelli, Franzolini e Verzeletti. Convocati gli ultimi arrivati Filippo Rinaldi (portiere classe 2002) ed Eddy Cabianca (difensore '03), non Federico Motti (terzino '04). Per quanto riguarda il Carpi c'è un solo assente, lo squalificato Sereni. Dirige il match Mattia Nigro di Prato.