Boci, Pasini e Visentini: tris di acquisti per la FeralpiSalò

Prosegue il giro di presentazioni in casa FeralpiSalò. Il primo è l’italo-albanese Brayan Boci (’03), arrivato a titolo definitivo dal Genoa: «Grazie per l’opportunità. Per ora mi sono trovato benissimo. Ho scoperto una società super organizzata. C’è un grande gruppo, che può arrivare lontano. Con questa maglia potrò togliermi delle belle soddisfazioni». Il terzino sinistro ha debuttato in B con i grifoni, ma non ha avuto molta fortuna: «Mi sono fatto male proprio nella partita con il Modena, dove ho esordito da titolare. Non sono comunque deluso: sono arrivato a Salò con l’obiettivo di rilanciarmi».

C’è poi il centrale difensivo Nicola Pasini (’91), reduce da mezza stagione ad Ancona: «Inizia la mia seconda settimana, ma il bilancio è già positivo. Le prime sensazioni sono buone, anche perchè la grande ambizione del club si respira nell’aria. Dobbiamo però diventare al più presto una squadra. Per quanto riguarda la mia carriera, i primi anni ho girato in prestito, poi mi sono stabilizzato in Veneto, giocando a Bassano a Vicenza. Ho sempre pensato che la FeralpiSalò fosse un grande club, molto serio e organizzato: queste impressioni sono state confermate al mio arrivo».

Infine l’esterno Filippo Vesentini (’02), cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona e poi approdato alla Virtus Verona: «Spero di ripagare la fiducia del club il prima possibile. Ho già un ottimo rapporto con lo staff e i compagni. Domenica è arrivata la prima vittoria ufficiale contro il Carpi: siamo partiti con il piede giusto e vogliamo proseguire così. Per quanto mi riguarda, sono più offensivo che difensivo: mi piace puntare l’uomo ed andare sul fondo per crossare. Questo è il primo anno che vivo lontano da casa, ma sono pronto per questa esperienza. L’obiettivo stagionale è mettere in difficoltà tutte le nostre avversarie per chiudere ai primi posti».