FeralpiSalò-Lumezzane: è derby per il giovane Brugarello

In casa FeralpiSalò e Lumezzane, i panettoni dolci e gastronomici sono stati smaltiti alla velocità della luce. L’«esigenza», è dettata dal calendario: i gardesani torneranno infatti in campo sabato (in casa) contro il Renate mentre i valgobbini saranno di scena nel giorno dell’Epifania in trasferta a Vercelli. Chi comunque non s’è mai potuto fermare nemmeno nei giorni di festa, sono stati i direttori sportivi dei due club, Andrea Ferretti per la FeralpiSalò e Simone Pesce per il Lumezzane. Il mercato chiama ed entrambi i club hanno esigenze.

Una è comune: entrambe le rose necessitano dell’inserimento di una pedina in difesa, reparto centrali. E a tal proposito si sta registrando una sorta di derby a distanza con la FeralpiSalò vicinissima a portare a casa il risultato. Oggetto del contendere il 2005 Mattia Brugarello ex vivaio del Monza e attualmente tra le rivelazioni in serie D tra i ranghi del Teramo.

Il Lumezzane, alle prese anche con le incognite legate alle condizioni del senatore Eros Pisano, alle prese con un infortunio e reduce da una prima parte di stagione complicato, si era messo per tempo sulle tracce del giocatore e l’operazione, negli ultimi giorni del 2024 era da considerarsi in dirittura d’arrivo. Fino però all’irruzione sulla scena della FeralpiSalò che è andata decisa sull’obiettivo con un’offerta al rialzo. Che il Lumezzane ha provato a pareggiare, ma con il giocatore comunque ormai più orientato sull’opzione lacustre. Si attendono sviluppi anche ufficiali.

Nel frattempo in casa FeralpiSalò tiene banco anche il nome di Alessandro Pietrelli che grazie all’exploit nella prima parte di un campionato nel quale ha avuto un ruolo determinante per il terzo posto dei suoi, ha attirato l’interesse di parecchi club dei piani superiori. Su tutti quello della Juventus che lo inserirebbe nei ranghi della formazione Under 23, ma col giocatore che durante la settimana si allenerebbe agli ordini di Thiago Motta.

Ci ha provato anche la Cremonese, ma FeralpiSalò e bianconeri sono ormai al lavoro per trattare le condizioni economiche: i gardesani valutano il loro giocatore un milione di euro circa. La cessione di Pietrelli, come detto punto di forza, costringerà poi i gardesani ad andare sul mercato alla ricerca di pezzi pregiati.