Calciomercato, il Lumezzane cerca un centrale e un esterno d’attacco

Alberto Rossini

Da valutare le condizioni di Piga e Tremolada: non si escludono interventinel reparto dei terzini e in mediana

Mattia Iori: in rosa c'è bisogno di qualcuno che gli dia il cambio - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il bilancio del 2024 del Lumezzane è invidiabile, ma il focus è ora già puntato sul 2025. Il solo successo collezionato nelle ultime sette gare dell’anno ha un po’ incrinato il morale dei valgobbini, che si godono comunque la momentanea decima piazza, che a fine stagione vale la conquista dei play off. Il Lumezzane crolla con la Virtus Verona: 0-3 che apre la crisi I giovani In questa prima parte di stagione si registra anche la prepotente crescita dei giovani acquistati in estate. Tra questi Pa