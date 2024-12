Dalla retrocessione alla ripartenza: FeralpiSalò, 2024 a due facce

Un anno a due facce, vissuto con la retrocessione dalla B e il tentativo di rilancio in C. Il 2024 della FeralpiSalò è comunque da ricordare, perché i leoni del Garda portano a termine il primo campionato in cadetteria della propria storia, anche se poi si conclude con il ritorno in terza serie.

La retrocessione

L’anno si apre subito con una sconfitta, il 13 gennaio, a Bolzano contro il Südtirol (1-0). Poi due vittorie consecutive al Garilli di Piacenza, sede delle partite interne dei gardesani: il 20 con il Catanzaro (3-0) e il 27 con il Lecco (5-1). Questo il momento migliore dei gardesani, che si portano a -1 dai play out e a -4 dalla salvezza diretta, tornando a sperare nella grande impresa.

Poi però la FeralpiSalò si ferma e dopo il pari con la Reggiana perde tre match consecutivi. Nelle ultime dodici partite arrivano solamente tre vittorie, il 28 febbraio contro lo Spezia (0-2), il 9 marzo con il Modena (2-3) e il primo aprile con la Cremonese (0-1). Troppo poco per salvarsi: nel 2024 arrivano 19 punti in altrettanti incontri e a fine campionato la truppa di Zaffaroni chiude penultima a quota 33, davanti solamente al Lecco, e retrocede.

La ripartenza

L’amarezza per la retrocessione dura poco, perché la società si riorganizza subito con l’obiettivo di disputare un buon campionato, ingaggiando in panchina Aimo Diana. L’avvìo però non è facile e nelle prime tre gare arrivano solamente due punti. La prima vittoria giunge il 13 settembre, contro la Virtus Verona (1-0). Da qui in poi la FeralpiSalò comincia la rimonta e nonostante le numerose assenze, riesce a chiudere l’anno solare in terza piazza dietro alle corazzate Padova e Vicenza, con un bottino di 36 punti, frutto di dieci successi, sei pareggi e quattro sconfitte.