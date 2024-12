Calciomercato FeralpiSalò: la Juve su Pietrelli, Magrassi si allontana

Enrico Passerini

L'esterno, assicura il diesse Ferretti, partirà «solo in caso di offerte irrinunciabili». La testa è alla sfida di questo sabato contro il Renate

2 ' di lettura

Alessandro Pietrelli, fin qui cinque gol e tre assist, compirà 22 anni all'inizio del prossimo mese - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò è tornata in campo ieri pensando al Renate, ospite al Turina sabato alle 17.30, ma anche al mercato. Dopo l’ultima partita ufficiale del 2024, vinta 1-0 a Novara, e una settimana di riposo, i leoni del Garda si sono ritrovati a Salò per riprendere la preparazione in vista del primo match del 2025, il secondo del girone di ritorno. La FeralpiSalò chiude il 2024 col sorriso: 1-0 a Novara e terzo posto Dall’infermeria L’obiettivo di Aimo Diana è quello di recuperare il maggior numero