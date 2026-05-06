Salvi: «Beccalossi? Sottovalutato, non era inferiore a Sivori»

«O gnaro, che fet?». «Mi fumo una sigaretta, perché?». Fu questo, nel 1972, il dialogo che inaugurò quello che sarebbe poi diventato un grande rapporto di amicizia. Egidio Salvi è stato prima il «tutor», poi tanto di più, in sei anni di Brescia, con e per Evaristo Beccalossi: «Purtroppo la notizia me l’aspettavo, ma non fa meno male. Spero che non abbia sofferto».

Leggi anche È morto Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter L’incontro Egidio Salvi - Foto Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it È affranto Salvi, ma riesce a trovare un sorriso proprio mentre ci racconta del suo primo incontro col Becca: «Io del ‘45, lui del ‘56. I ragazzi li mettevano tutti in camera con me pertanto mi toccò. Era un esuberante e come prima cosa, aveva 17 anni, si accese una sigaretta. Gli dissi che se proprio era necessario, sarebbe dovuto andare in bagno a farlo. E così fu. Era comunque un bravo ragazzo, molto buono e simpatico. E soprattutto…».