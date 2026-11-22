Clamorosa débacle del Desenzano, che perde 6-1 in casa contro l’AlbinoLeffe. Partita condizionata dall’espulsione di Panelli nel primo tempo, sul momentaneo 1-1: i seriani ne approfittano subito e poi dilagano. Allarme rosso per i desenzanesi, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite.
Botta e risposta
Marco Gaburro conferma gli stessi undici che sono scesi in campo a Carate Brianza contro il Renate. L’approccio alla gara, purtroppo, non è molto diverso: i seriani infatti si rendono più volte pericolosi e al 12’ passano in vantaggio. Faggi entra in area, si gira spalle alla porta e poi appoggia per Desogus, che – disturbato da Parlato – calcia in maniera sporca: Minelli battezza l’angolo sbagliato e i gardesani si ritrovano a rincorrere. A questo punto si sveglia il Desenzano, che alla mezz’ora conquista un penalty: cross di Millico, testa di Biondi e fallo di mano da parte di Ballo. Sul dischetto si presenta Santini, che spiazza Michielin realizzando il quarto gol in due giornate.
Rosso e blackout
Al 38’ però l’AlbinoLeffe riparte velocemente. Su lancio lungo dalle retrovie per Desogus, Panelli si ritrova a metà strada e combina una frittata, fermando la palla con il braccio. Zaffaroni chiede l’Fvs e il direttore di gara dopo la revisione espelle Panelli: biancazzurri in dieci. Sul calcio piazzato Desogus tocca per Faggi, che di destro batte Minelli. Nella ripresa, dopo un quarto d’ora, l’AlbinoLeffe cala il tris: il classe 2009 Simonelli calcia dalla distanza, trovando impreparato Minelli. Al 23’ arriva la quarta rete, con il nuovo entrato Sali che va a segno su assist di Barba. Quattro minuti più tardi lo stesso Sali trova il tap in vincente dopo una risposta corta di Minelli. Al 40’ ecco il set dei seriani, con Stanzani che timbra il cartellino. Finisce 6-1 per l’AlbinoLeffe. E per il Desenzano è notte fonda.