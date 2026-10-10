Contro la Dolomiti Bellunesi, Desenzano vuole sfruttare l’entusiasmo

Superare la Dolomiti Bellunesi per proseguire la scalata in classifica. È ciò che si augura il Desenzano, in campo oggi alle 17.30 al Corioni di Ospitaletto. Per la nona di campionato i gardesani sfidano un’avversaria ostica – con gli stessi punti in classifica (10) – che è partita benissimo (7 in tre gare), ma che poi ha rallentato la propria corsa (tre pareggi e due sconfitte). Tra l'altro la Dolomiti Bellunesi sarà avversaria dei desenzanesi anche in Coppa Italia - agli ottavi - il 28 ottobre (c’è stato un cambio di campo; si giocherà al Zugni Tauro di Feltre alle 18): l’obiettivo dunque è quello di partire subito con il piede giusto, aggiudicandosi il primo round.
Situazione
A questo match il Desenzano arriva con il morale alle stelle, avendo centrato sabato scorso la seconda vittoria in campionato ai danni della Folgore Caratese (2-1 il finale; in settimana i brianzoli hanno esonerato Nicola Belmonte, sostituendolo con Federico Guidi), che è servita per posizionarsi nella parte sinistra della classifica. Sarebbe importante mettere in fila un’altra vittoria per compiere un’ulteriore balzo. Non sarà però facile oltrepassare l’ostacolo Dolomiti Bellunesi: «Un avversario di livello superiore alla Folgore – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Marco Gaburro –; i veneti hanno un organico forte tatticamente e individualmente. Vengono però da alcune partite nelle quali non sono riusciti a vincere. Di conseguenza per noi sarà più complicato psicologicamente, perchè loro vorranno tornare al successo e saranno dunque arrabbiati. Abbiamo lavorato molto sulla fase di costruzione, però vorrei vedere un ulteriore miglioramento a livello mentale, nel sacrificio e nel compattarsi quando serve».
Capitolo formazione
Rispetto alla scorsa settimana, i convocati aumentano di uno, passando da 21 a 22. Esce dalla lista Milani, che ha bisogno di un paio di giorni per recuperare gli acciacchi post Folgore, mentre tornano disponibili Reggiori e Ubaldi, che in questi giorni si sono allenati regolarmente. Pienamente recuperato anche Moscati, che la scorsa settimana aveva sempre lavorato a parte. Assenti invece i soliti Millico, Antonelli, Bovolon e Boiga (appena operato al ginocchio sinistro).
Per Gaburro, dunque, notizie abbastanza positive: «Sono felice perchè finalmente la lista dei giocatori disponibili non si è accorciata. Abbiamo trascorso una settimana regolare, nella quale siamo riusciti a recuperare qualche ragazzo. C’è grande entusiasmo e questo deve essere sfruttato per migliorare ulteriormente». Per quanto riguarda le scelte, il tecnico di Pescantina dovrebbe cambiare qualcosina rispetto alla scorsa settimana. Nel suo 4-3-3, in difesa, i punti fermi sono i centrali Pilati-Panelli e il terzino destro Parlato, mentre a sinistra Giorgi prenderà il posto di Milani. In mezzo, con De Francesco e Lupano, Moscati e Liberati si contendono una maglia da titolare. In avanti potrebbe non essere confermato il tridente Biondi-Santini-Procaccio. Scalpitano infatti sia Ubaldi sia Russini.