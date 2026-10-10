Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
CalcioGDB+

Contro la Dolomiti Bellunesi, Desenzano vuole sfruttare l’entusiasmo

Dopo la vittoria sulla Folgore Caratese, al Corioni di Ospitaletto ecco la squadra di Belluno, avversaria pure in Coppa
Enrico Passerini
De Francesco del Desenzano - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
De Francesco del Desenzano - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it

Superare la Dolomiti Bellunesi per proseguire la scalata in classifica. È ciò che si augura il Desenzano, in campo oggi alle 17.30 al Corioni di Ospitaletto. Per la nona di campionato i gardesani sfidano un’avversaria ostica – con gli stessi punti in classifica (10) – che è partita benissimo (7 in tre gare), ma che poi ha rallentato la propria corsa (tre pareggi e due sconfitte). Tra l'altro la Dolomiti Bellunesi sarà avversaria dei desenzanesi anche in Coppa Italia - agli ottavi - il 28 ottobre (c’è stato un cambio di campo; si giocherà al Zugni Tauro di Feltre alle 18): l’obiettivo dunque è quello di partire subito con il piede giusto, aggiudicandosi il primo round.

Situazione

A questo match il Desenzano arriva con il morale alle stelle, avendo centrato sabato scorso la seconda vittoria in campionato ai danni della Folgore Caratese (2-1 il finale; in settimana i brianzoli hanno esonerato Nicola Belmonte, sostituendolo con Federico Guidi), che è servita per posizionarsi nella parte sinistra della classifica. Sarebbe importante mettere in fila un’altra vittoria per compiere un’ulteriore balzo. Non sarà però facile oltrepassare l’ostacolo Dolomiti Bellunesi: «Un avversario di livello superiore alla Folgore – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Marco Gaburro –; i veneti hanno un organico forte tatticamente e individualmente. Vengono però da alcune partite nelle quali non sono riusciti a vincere. Di conseguenza per noi sarà più complicato psicologicamente, perchè loro vorranno tornare al successo e saranno dunque arrabbiati. Abbiamo lavorato molto sulla fase di costruzione, però vorrei vedere un ulteriore miglioramento a livello mentale, nel sacrificio e nel compattarsi quando serve».

Capitolo formazione

Rispetto alla scorsa settimana, i convocati aumentano di uno, passando da 21 a 22. Esce dalla lista Milani, che ha bisogno di un paio di giorni per recuperare gli acciacchi post Folgore, mentre tornano disponibili Reggiori e Ubaldi, che in questi giorni si sono allenati regolarmente. Pienamente recuperato anche Moscati, che la scorsa settimana aveva sempre lavorato a parte. Assenti invece i soliti Millico, Antonelli, Bovolon e Boiga (appena operato al ginocchio sinistro).

Per Gaburro, dunque, notizie abbastanza positive: «Sono felice perchè finalmente la lista dei giocatori disponibili non si è accorciata. Abbiamo trascorso una settimana regolare, nella quale siamo riusciti a recuperare qualche ragazzo. C’è grande entusiasmo e questo deve essere sfruttato per migliorare ulteriormente». Per quanto riguarda le scelte, il tecnico di Pescantina dovrebbe cambiare qualcosina rispetto alla scorsa settimana. Nel suo 4-3-3, in difesa, i punti fermi sono i centrali Pilati-Panelli e il terzino destro Parlato, mentre a sinistra Giorgi prenderà il posto di Milani. In mezzo, con De Francesco e Lupano, Moscati e Liberati si contendono una maglia da titolare. In avanti potrebbe non essere confermato il tridente Biondi-Santini-Procaccio. Scalpitano infatti sia Ubaldi sia Russini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Desenzano CalcioDolomiti Bellunesiserie C

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026

Indagine sui 205 comuni della provincia

Scopri di più
SponsorizzatoTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologiaTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologia

L’azienda bresciana punta su persone, competenze e formule che permettono alle imprese di usare gli strumenti di lavoro senza acquistarli